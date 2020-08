Ritrovato in buone condizioni l'anziano di Corciano scomparso

Per le ricerche è intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco

E' stato ritrovato in buone condizioni fisiche l'uomo di 87 anni residente a Corciano che era scomparso nella serata di lunedì. A far scattare l'allarme era stata la famiglia dell'anziano preoccupata dal fatto che non fosse rientrato a casa. Per le ricerche è intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco da Arezzo, Drago 56. Martedì mattina le ricerche sono partite intorno alle 8.30 e si sono concentrate nella zona di colle Umberto. L'uomo è stato ritrovato in discrete condizioni da una guida ecologica nella zona della "tomba della faggeta" . La squadra dei vigili del fuoco ha effettuato il recupero e trasportato l'anziano in ospedale l'elicottero.