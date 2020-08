Covid, due umbri positivi ai controlli a Ciampino: è una coppia di Perugia

18 agosto 2020 a

Ci sono anche due umbri fra i cinque positivi individuati all'aeroporto romano di Ciampino nell'ambito dei controlli disposti per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus. Dai test rapidi effettuati nella prima mattinata del 18 agosto è emersa la positività di una coppia residente a Perugia.