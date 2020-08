Umbria, il lago Trasimeno sotto di 102 centimetri

18 agosto 2020 a

Il lago Trasimeno è sotto lo zero idrometrico di 102 centimetri. Ad agosto 2019, stando ai dati pubblicati dal Club Velico di Passignano, toccava -78 centimetri. Una situazione preoccupante, visto che manca ancora un mese abbondante alla fine dell’estate e la siccità la sta facendo da padrona praticamente da inizio anno. Nonostante questo però le spiagge del lago si sono sempre riempite in questi mesi estivi: merito del turismo di prossimità, soprattutto nei fine settimana. In pochi però hanno deciso di fare un bagno nella zona della riva, anche se le acque del Trasimeno sono risultate eccellenti dopo il campionamento fatto da Arpa Umbria.