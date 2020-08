Ancona-Roma, treni sospesi per caduta massi sulla linea ferroviaria. Trenitalia attiva servizio bus tra Foligno e Terni

In corso l'intervento dei tecnici per garantire la ripresa del traffico. Malumore tra i pendolari: saltate tutte le coincidenze

Traffico ferroviario sospeso per caduta massi sulla linea ferroviaria Ancona-Roma, tra Foligno e Terni, all'altezza di Giuncano. Dalle 5 di martedì 18 agosto la viabilità ferroviaria sta subendo forti ritardi mentre è in corso, come evidenzia Trenitalia nel suo sito internet, l'intervento dei tecnici per garantire al più presto la ripresa del normale traffico. Il treno IC 580 Terni (5.17) - Milano centrale (12.15) è stato deviato sul percorso alternativo da Terni a Terontola via Orte, con un maggior tempo di percorrenza di 30 minuti. I passeggeri in partenza da Spoleto, Foligno, Assisi, Ponte San Giovanni e Perugia hanno dovuto utilizzare il bus sostitutivo appositamente predisposto fino a Firenze Santa Maria Novella. Altri treni coinvolti: IC 533 Ancona (5.47) - Roma-Termini (10.10), IC 531 Perugia (6.40) - Roma Termini (8.55). Malumore tra i pendolari (la foto che proponiamo è stata pubblicata sui social da uno di loro) che si sono spesso visti saltare tutte le coincidenze.