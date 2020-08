Terni, per i migranti arrivati dalla Sicilia controlli serrati 24 ore su 24

Sono 19 uomini e sei donne, l'accoglienza garantita dall'associazione San Martino. Già stati sottoposti a tampone a fine luglio, il 28 agosto nuovi test

Controlli h24, a Terni, da parte degli operatori dell'associazione San Martino e dalle forze dell'ordine per i 25 migranti (19 uomini e 6 donne) subsahariani arrivati il giorno di Ferragosto 2020, intorno alle 14 e 30, accolti dalla stessa associazione in una struttura che si trova nella periferia della città.

I 19 uomini e le 6 donne sono controllati senza soluzione di continuità per evitare che possano fuggire dalla struttura dove sono stati accolti, come è accaduto qualche settimana fa in altre strutture umbre.

“All'interno della struttura che abbiamo messo a disposizione dei 25 subsahariani – spiega il presidente dell'associazione San Martino, Francesco Venturini – ci sono sempre i nostri operatori, che fanno dei turni per coprire l'intera giornata, monitorando continuamente la situazione. Inoltre anche le forze dell'ordine (polizia, carabinieri e guardia di finanza) presidiano il luogo dove sono stati accolti i 25 migranti."

"Ci è molto dispiaciuto del fatto che sia stato messo uno striscione su cui c'era scritto 'Terni non vi vuole' - prosegue Venturini - perché dobbiamo capire chi è in difficoltà. Immediatamente abbiamo allertato le forze dell'ordine e poi lo abbiamo tolto. Chi vive in zona deve stare tranquillo perché c'è una sorveglianza h24. Inoltre tutti i 25 migranti già hanno fatto il tampone, risultato negativo, quando sono sbarcati in Sicilia, tra il 28 e il 31 luglio 2020, e la quarantena. Poi appena sono arrivati in Umbria sono stati sottoposti ad un nuovo tampone, risultato ancora negativo, e ora dovranno ancora rispettare un'altra quarantena e il 28 agosto la Usl farà loro un nuovo tampone. Dopo i risultati dei tamponi, che arriveranno quindi alla fine di agosto, verranno smistati in altre strutture per permettere loro l'integrazione come abbiamo fatto precedentemente con altri migranti che sono arrivati in città”.

Dall'associazione San Martino vogliono tranquillizzare tutti coloro che vivono in prossimità della struttura dove sono stati accolti i 25 migranti e chiedono di accettare la situazione perché non c'è niente da temere in quanto i controlli sono serrati.

“All'interno della casa dove sono stati accolti – conclude Venturini – sono autonomi: cucinano, puliscono, cercano di collaborare e socializzare l'uno con l'altro. Ora attendiamo i prossimi tamponi e poi procederemo all'integrazione con corsi di italiano e via dicendo”.