Perugia, vicine di casa litigano: che botte! Serve la polizia

Intervento degli agenti della squadra volante di Perugia. Sono riusciti a sedare una violenta lite fra due donne, ultracinquantenni, vicine di casa, passate alle mani a causa di vecchie acredini. A conti fatti nel periodo in esame si è potuto osservare un calo dei delitti pari al 77%, 58 nel periodo di Ferragosto di quest’anno contro i 255 dell’anno passato. In particolare sono stati registrati 33 furti contro i 124 del 2019, un calo del 71% per quello che riguarda le truffe informatiche mentre per i reati contro la persona si è registrato un calo del 79%. Di contro l’attività di prevenzione adottata nel periodo ha denotato un aumento del 50% degli arresti nonché 33 persone ritenute responsabili di delitti consumati rispetto agli 84 del periodo precedente.