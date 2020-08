Foligno, rave clandestino a Sostino: persone identificate

17 agosto 2020 a

Il rave clandestino di Sostino a Foligno si è concluso nella giornata di lunedì 17 agosto con gli ultimi partecipanti che hanno abbandonato la località montana di Pianacce nel corso della mattinata e che si sono sottoposti alle operazioni di identificazione operate da polizia e carabinieri.

Una quindicina le persone identificate. Presente un posto di blocco lungo il vecchio tracciato della statale 77 all’altezza dello svincolo per Sostino. La polizia ha proceduto alle identificazioni disposte dalla Questura di Perugia e che hanno avuto inizio sin dal primo giorno in cui la carovana di auto e camper si è insediata nella valle. Circa 2.000 partecipanti che si sono radunati sin da venerdì notte come hanno raccontato i residenti, creando disagi con musica assordante.

Non si fermano le polemiche per quanto accaduto e sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Stefano Zuccarini che afferma: “Esprimo profonda perplessità su come è stata gestita la vicenda. Io ho immediatamente girato alle forze dell’ordine, sin dal primo giorno di festa, le giuste lamentele dei cittadini. Le forze dell’ordine in effetti sono immediatamente intervenute con controlli ed identificazioni ma l’anomalia a mio avviso è che si sia permesso che un rave clandestino continuasse per tre giorni ed oltre, senza che le massime autorità di pubblica sicurezza dessero ordine di interrompere il rave. Soprattutto considerando che potevano avvenire fenomeni di aggregazione pericolose”.