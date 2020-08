Umbria, stroncato canale di spaccio di droga a Città di Castello

17 agosto 2020 a

Nell'ambito dei controlli disposti nei giorni del ponte di Ferragosto, i carabinieri della compagnia di Città di Castello hanno concentrato la propria attenzione in particolare nelle aree del centro storico più frequentate sia per verificare il rispetto delle norme anti Covid, sia per contrastare il consumo e lo spaccio di droga.

Se per quanto riguarda le disposizioni in atto per contenere il contagio da Coronavirus è stata riscontrata una sostanziale attenzione alle normative vigenti, in fatto di controlli antidroga, alcuni giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga mentre è stato individuato un canale di spaccio che faceva riferimento a una ragazza di Città di Castello. Nei confronti della donna è stata effettuata una perquisizione durante la quale sono stati sequestrati alcuni grammi di cocaina, oltre ad altri elementi chiarimenti legati all'attività di spaccio.