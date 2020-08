Umbria, lavori sul raccordo Perugia-Bettolle: chiusi due svincoli

17 agosto 2020 a

Ancora lavori sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle . Il Cantiere Anas attualmente aperto Tra le Uscite di Piscille e Prepo Verra Esteso, un Partire da martedì 18 agosto , Fino all'uscita San Faustino . Il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, In direzione Bettolle-autostrada A1 verranno chiusi lo svincolo di Prepo, sia in ingresso che in uscita, e lo svincolo di San Faustino, solo in uscita. Gli automobilisti in uscita a Prepo potranno utilizzare lo svincolo di Piscille, mentre i veicoli in uscita a San Faustino potranno usare lo svincolo di Madonna Alta, per invertire la marcia uscire allo svincolo di San Faustino in carreggiata opposta. Sempre martedì 18 agosto, all'altezza dello snodo di Ponte San Giovanni Bettolle-autostrada A1 verranno chiusi lo svincolo di Prepo, sia in ingresso che in uscita, e lo svincolo di San Faustino, solo in uscita. Gli automobilisti in uscita a Prepo potranno utilizzare lo svincolo di Piscille, mentre i veicoli in uscita a San Faustino potranno usare lo svincolo di Madonna Alta, per invertire la marcia uscire allo svincolo di San Faustino in carreggiata opposta. Sempre da martedì 18 agosto, all'altezza dello , i lavori interesseranno anche la rampa di immissione sul raccordo in direzione Bettolle per il traffico della E45 con provenienza Cesena, che sarà provvisoriamente chiusa. In alternativa, il traffico della E45 proveniente da Cesena e diretto a Perugia-Bettolle potrà proseguire fino allo svincolo di Balanzano, uscire e reimmettersi nello stesso svincolo in direzione Perugia, e quindi continuare sul raccordo in direzione Bettolle.