Borgo Trevi, auto incendiata nella notte: distrutta dalle fiamme

Incendio di una autovettura a Borgo Trevi in via Genova nella notte. Intorno alle ore 1.30 di oggi lunedì 17 agosto, riferiscono i vigili del fuoco che sono intervenuti non appena scattato l'allarme, una macchina è andata completamente distrutta, divorata dalle fiamme.

Sono incorso accertamenti per risalire alle cause del incendio. Sul posto sono intervenuti, oltre alla squadra di Foligno dei vigili del fuoco di Foligno, anche i carabinieri.

E' stato anche necessario - secondo quanto è stato possibile apprendere - l'intervento dei tecnici per il ripristino delle utenze andate distrutte dalle fiamme. Non sono noti, al momento, altri dettagli sull'episodio.