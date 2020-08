Terni: incendio nella notte in un agriturismo, gravi danni. Vigili del fuoco al lavoro per ore

Le fiamme sono divampate dal tetto della struttura, in strada delle Volghe, che è andato completamente distrutto

Incendio nella notte a Terni, un agriturismo ha riportato gravissimi danni per un rogo che ha interessato il tetto dell'edificio.

Le fiamme sono divampate intorno alle 2,30 della notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto 2020 in una struttura in strada delle Volghe, nella zona tra San Carlo e Prisciano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni che hanno lavorato tutta la notte, fino alle prime ore del mattino, per avere ragione del fuoco.

Partito come detto dal tetto, il rogo ha causato danni molto gravi anche al resto della struttura.

Secondo i primi accertamenti non vi sarebbero persone coinvolte ed è in corso la bonifica e la completa messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio.