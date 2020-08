Roma, gravissimo poliziotto umbro investito in corsia di emergenza: auto guidata da uomo senza patente

17 agosto 2020 a

a

a

E’ stato investito da un’auto mentre faceva il suo lavoro Daniele B., poliziotto di Marsciano in servizio presso la sottosezione della Polstrada Roma Nord. Ora è ricoverato in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove è costantemente monitorato dallo staff medico-sanitario, che lo ha già sottoposto a due delicati interventi chirurgici a distanza di poche ore.

Daniele B., sposato e con due figli, sabato si trovava lungo la bretella autostradale che collega il Raccordo Anulare alla barriera di Fiano Romano per un servizio di controllo del traffico. Ma la rimozione di detriti dalla carreggiata tra i caselli di Settebagni e Castelnuovo di Porto si è trasformata in tragedia. Durante le operazioni, che avevano già portato a canalizzare il traffico per consentire agli agenti di operare, l’assistente capo ha percorso la corsia di emergenza, dove una Citroen blu con una coppia a bordo lo ha falciato scaraventandolo a oltre dieci metri di distanza rispetto al punto dell’impatto. L'uomo alla guida, con precedenti penali, non aveva la patente. A bordo erano in due.