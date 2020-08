Terni: caduta rovinosa mentre fa enduro, motociclista salvato dai vigili del fuoco

L'incidente in località Colle Bertone, nel territorio comunale di Polino. L'uomo - un ternano di 41 anni - trasportato all'ospedale dall'elisoccorso del 118

16 agosto 2020 a

a

a

Un motociclista cade in una zona impervia montana e viene tratto in salvo dai vigili del fuoco di Terni.

L'intervento nella tarda mattinata di domenica 16 agosto 2020 a Polino, lungo la Valnerina, in provincia di Terni, in località Colle Bertone.

Sul posto sono intervenuti, con i vigili del fuoco, anche i volontari del Soccorso Alpino Speleologico Umbria e l’elisoccorso del 118 Icaro 02, con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico elisoccorso sempre dello stesso Sasu.

I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere e mettere in sicurezza il motociclista - un ternano di 41 anni - che era stato impegnato in un percorso di enduro, e a darlo in consegna proprio all'elisoccorso che lo ha poi condotto in ospedale.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo avrebbe riportato alcune fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.