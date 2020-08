Terni, accolti dall'associazione San Martino i 25 migranti subsahariani arrivati dalla Sicilia

Prefettura e questura hanno predisposto un serrato servizio di controllo per evitare che si allontanino, come avvenuto per il precedente gruppo accolto in un'altra struttura

Sono arrivati nel pomeriggio del giorno di Ferragosto 2020, a Terni, i 25 migranti di origine subsahariana sbarcati nei giorni scorsi in Sicilia e destinati ad essere accolti in Umbria. Per altri 35 è stata scelta la destinazione in provincia di Perugia.

Ad occuparsi della loro accoglienza è stata alla fine scelta l'associazione San Martino, che fa capo alla Caritas della diocesi di Terni Narni Amelia.

Per evitare che si ripeta quanto avvenuto nelle scorse settimane, quando un gruppo di migranti accolti anche in quel caso a Terni, in un'altra struttura, fecero perdere le loro tracce, prefettura e questura hanno predisposto un serrato servizio di controllo.

Sul nuovo arrivo di migranti nel territorio, dure erano state le reazioni politiche, in particolare dal fronte della Lega Umbria.