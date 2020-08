Foligno, donna trovata morta in casa: indagano i carabinieri

16 agosto 2020 a

Una donna è stata trovata morta il giorno di Ferragosto a Foligno. Si tratta di una sessantenne che abitava nella periferia della città. La donna è stata trovata senza vita all’interno di una abitazione. Scattato l’allarme la casa è stata raggiunta dai carabinieri della compagnia di Foligno che procedono sul caso. La Procura della Repubblica di Spoleto, che coordina l’indagine, ha aperto un fascicolo. E' arrivato anche il magistrato di turno e il medico legale per gli accertamenti del caso. Sarà l'autopsia a fugare ogni dubbio. L'allarme è stato dato una parente che non riusciva a mettersi in contatto con la donna.