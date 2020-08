Tre arresti per l'omicidio di Bastia Umbra, il 19enne alla guida dell'auto interrogato in carcere dal pm

Ale.Ant. 15 agosto 2020 a

Rissa aggravata e omicidio preterintenzionale: è l'accusa con cui sono stati arrestati i tre albanesi residenti a Bastia Umbra di età compresa tra i 19 e i 24 anni accusati di aver ucciso Filippo Limini, il 24 enne di spoleto trovato esanime riverso in una pozza di sangue nel parcheggio davanti al Country cafè di Bastia Umbria. I tre sono già stati interrogati dal pm Paolo Abbritti. La rissa sarebbe nata per futili motivi nell'area sosta del locale. Limini secondo la ricostruzione è stato picchiato e poi investito dalla Opel Corsa di uno dei tre, il più giovane: 19 anni, ha detto al pm che non si sarebbe accorto, nel mezzo della rissa, di aver travolto con l'auto il 24enne, che era già a terra. I tre sono difesi da Aldo Poggioni, Delfo Berretti, Luca Maori e Daniela Paccoi.