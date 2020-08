Terni: ponte sul torrente Serra, via ai lavori a Borgo Bovio

Verrà creato un percorso pedonale privo di barriere architettoniche che permetterà di raggiungere, da via Ponte d'Oro, gli spazi pedonali già esistenti su via Breda

Il Comune di Terni è impegnato in una serie di lavori di manutenzione straordinaria e di sistemazione di strade in varie punti della città.

A renderlo noto è l’assessore ai lavori pubblici di Palazzo Spada, Benedetta Salvati.

“A proposito di decoro urbano e per rendere più vivibili i nostri quartieri e dopo i lavori di manutenzione straordinaria di tutto l'asse viario via Rosselli/via Romagna – spiega l’assessore – segnalo che in questi giorni siamo ancora al lavoro a Borgo Bovio, sul ponte del Serra per creare un percorso pedonale privo di barriere architettoniche che permetterà di raggiungere, da via Ponte d'Oro, gli spazi pedonali già esistenti su via Breda, con un sicuro ed accessibile collegamento tra i marciapiedi di via Ponte d’Oro e quelli di via Breda”.

Salvati spiega che sarà realizzata “una rampa di raccordo verticale con pendenza massima dell’8% e saranno adeguati gli scivoli lato via Breda”.

Le condizioni del ponte per passare da una parte all’altra del torrente erano infatti abbastanza precarie.

“Il ponte metallico che consente l’attraversamento del torrente – evidenzia ancora Benedetta Salvati - presentava numerosi punti di ossidazione ed è stato recuperato tramite appositi prodotti e totalmente verniciato di una tonalità tendente al bianco. Ci saranno poi interventi di recupero funzionale dei tratti stradali di via Breda maggiormente degradati dal continuo passaggio di mezzi pesanti”.

L’appalto per la sistemazione del ponte è stato affidato alla ditta Asfalterni, per un importo contrattuale di poco meno di 59 mila euro.