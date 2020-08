Bastia Umbra, muore dopo una rissa fuori dal locale: vittima un ragazzo di 24 anni | Video

15 agosto 2020 a

Un ragazzo è morto dopo una rissa fuori da un locale a Bastia Umbra. La vittima, 24 anni, risiedeva a Spoleto, L'episodio nella notte tra venerdì e sabato 15 agosto. Secondo le prime informazioni, si sarebbero affrontati due gruppi di giovani all'esterno del locale e il ragazzo di 24 anni sarebbe stato poi investito da un'auto.

Investimento mortale. Sul caso, avvenuto intorno alle 4, sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Bastia Umbra che in queste ore stanno portando avanti accertamenti per ricostruire ciò che è successo in questa tragica notte di Ferragosto e individuare chi c'era a bordo nell'auto.

Nel video il luogo dove è morto il ragazzo