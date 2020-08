Umbria, blitz del maltempo alla vigilia di Ferragosto: cadono coppi in strada a Spoleto

15 agosto 2020 a

Vento forte e pioggia improvvisa alla vigilia di Ferragosto, i tetti di Spoleto perdono pezzi. Causa mal tempo una squadra dei vigili del fuoco di Perugia è intervenuta in corso Garibaldi a Spoleto per caduta coppi, non ci sono feriti..In zona Spoleto i pompieri venerdì sera hanno effettuato diversi interventi causati dalla pioggia, in campo le squadre di Spoleto è Foligno. Si è trattato di allagamenti, rami e piante cadute in varie zone dello Spoletino. Per la giornata odierna di Ferragosto le previsioni meteo annunciano cielo sereno in tutta la regione.