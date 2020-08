Umbria, Ecocave vince al Tar contro Regione e Arpa: "Tevere non inquinato"

Ale.Ant. 14 agosto 2020 a

Non era inquinato il Tevere. La presenza di zinco superiore alla norma, poi rivelatasi un errore di campionamento, non aveva compromesso l'ecosistema. E' la stessa Arpa che aveva ammesso l'assenza di inquinanti. E' la precisazione fornita dall'avvocato Giuseppe Caforio, legale di Ecocave, la ditta che si occupa di rifiuti nel perugino: la società ha vinto al Tar una causa giudiziaria contro Regione e Agenzia regionale di protezione ambientale. Proprio sul presupposto che la diffida di Arpa e Palazzo Donini era basata su un campionamento non rispondente alle regole: fatto non in tre ore come da prassi ma in un lasso di tempo minore.