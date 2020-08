Coronavirus, altro caso in Umbria: ragazzo di Marsciano. Forse ha contratto il virus in discoteca a Riccione

14 agosto 2020 a

In Umbria ancora un giovanissimo positivo al Coronavirus. Si tratta di un ragazzo di Marsciano, rientrato nella sua città dopo aver trascorso una vacanza al mare in Romagna. E' risultato positivo al test nella giornata di oggi, 14 agosto. Il ragazzo ha spiegato ai sanitari di aver frequentato una affollata discoteca di Riccione e che quindi potrebbe aver contratto il Covid-19 in occasione di quella particolare serata. Il giovane accusa sintomi molto lievi ed è in isolamento nella sua abitazione, ovviamente tenuto sotto stretto controllo dai sanitari specializzati. Con lui e la figlia della badante, salgono a dieci i positivi della giornata di oggi, 14 agosto.