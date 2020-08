Umbria, bambino di 4 anni in preda alle convulsioni salvato dalla polizia stradale

14 agosto 2020 a

Bambino di 4 anni salvato dalla polizia stadale in Umbria. Intorno alle 12 del 14 agosto, due pattuglie, all’altezza del comune di Torgiano, in provincia di Perugia, erano impegnate nel lavoro di prevenzione e controllo in un'area di servizio. Improvvisamente un’automobile si è diretta verso gli agenti. Dal mezzo è uscito un uomo che ha chiesto aiuto per il figlio. Nel veicolo c’era il piccolo in grembo alla madre, in preda a convulsioni. Gli agenti, tra cui il comandante del distaccamento di Todi, hanno subito chiamato il 118 tramite la sala operativa, ma data la gravità della situazione hanno deciso di scortare l’auto dei genitori verso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Le volanti, il 118 e l’auto dei genitori si sono incrociati all'altezza di San Vetturino per ottimizzare al massimo i tempi e consentire i soccorsi il più velocemente possibile. Il bambino è stato poi trasportato in ospedale e dichiarato fuori pericolo.