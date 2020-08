Covid, altri otto positivi in Umbria: sette sono appena rientrati dalle vacanze. Ecco la mappa comune per comune

Alessandro Antonini 14 agosto 2020 a

Altri otto positivi in Umbria nelle ultime 24 ore. Sette di questi di rientro dalle ferie. Tutti giovani. Quattro di questi sono di Umbertide: due uomini e due donne tra i 18 e i 25 anni. Una di queste residente al Nord Italia era di ritorno da un viaggio dall'estero e si trova a Umbertide in un casolare lontano dall'abitato, in isolamento. Gli altri tre, due uomini e una donna, erano di ritorno da un'isola della Grecia. Due contagi anche a Bastia Umbra: anche in questo caso di ritorno dalle vacanze. Diciannovesimo caso ad Assisi: si tratta di un giovane tornato da Malta. Nel pomeriggio di venerdì sono stati avviati i tamponi ai 117 passeggeri del volo Ryanair in arrivo da La Valletta all'aeroporto San Francesco. Altro contagio segnalato a Terni. Nessun contatto stretto avvenuto nella città dell'acciaio. Questo l'esito dell'indagine epidemiologica condotta dal servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda Usl Umbria 2 in relazione al nuovo caso positivo al Covid-19, un uomo di 41 anni di nazionalità nigeriana, residente ad Orte e ricoverato giovedì nel reparto di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Terni. Lo staff della Usl Umbria 2 coordinato dalla dottoressa Luisa Valsenti ha quindi trasmesso la notifica ai colleghi della Asl di Viterbo con le informazioni acquisite a seguito dell'inchiesta epidemiologica.