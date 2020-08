Terni, sperona l'auto dell'ex e colpisce la sua nuova fidanzata

Giovane donna rumena denunciata dalla Volante per lesioni personali e sanzionata dalla polizia locale per aver provocato l'incidente stradale

14 agosto 2020 a

a

a

Ha inseguito l’auto del suo ex fidanzato, perché lo aveva visto insieme alla nuova compagna, fino a speronare la vettura. Poi è scesa ed ha colpito la nuova fiamma dell’ex, accecata dalla gelosia.

Protagonista di questa scena da telefilm poliziesco americano è stata una giovane donna rumena, che è stata denunciata a piede libero per lesioni personali, oltre alle sanzioni per le infrazioni al codice della strada che le sono state contestate dalla polizia locale per l’incidente provocato.

La donna ha perso la testa quando ha visto transitare l’ex con in macchina la sua nuova conquista. Ne è nato quindi l’inseguimento culminato nell’incidente stradale. Quando gli occupanti delle due auto sono scesi, è partito anche il pugno al viso, che ha generato poi la denuncia per le lesioni.

Sul posto la squadra volante della questura di Terni e gli uomini dell’ufficio incidenti della polizia locale.