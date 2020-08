Covid a Gubbio, il sindaco Stirati: "Negativo secondo tampone del minore contagiato ma invito a rispettare le regole""

Ale.Ant. 14 agosto 2020 a

"La buona notizia è che il secondo tampone effettuato sul minorenne risultato positivo al Covid a Gubbio è negativo". L'annuncio arriva intorno alle 11 di venerdì 14 agosto direttamente dalla voce del sindaco della città dei Ceri, Filippo Mario Stirati. Tampone negativo anche per i famigliari. "Sono in corso accertamenti per tutti coloro che sono entrati in contatto con lui", spiega Stirati. "Il dato mi conforta e rassicura", continua il sindaco, "ma non mi esime dall'invitare nuovamente tutti da assumere atteggiamenti di grande responsabilità utilizzando la mascherina laddove ci sono molte persone ed è a rischio il distanziamento sociale. Invito altresì tutti ad attenersi alle norme igieniche indispensabili come il lavaggio frequente delle mani. C'è molta gente, ci sono appuntamenti conviviali, di relazioni di incontro e di pubblico spettacolo, è opp0rtuno che tutti rispettino le norme anti Covid", conclude il primo cittadino.