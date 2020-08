Terni: incendio nella notte, in fiamme birreria vicino alla stazione

I residenti della zona hanno dato l'allarme vedendo il fumo nero uscire dal locale. Evacuati dalle abitazioni durante lo spegnimento, ma poi fatti rientrare

14 agosto 2020 a

a

a

Un incendio è scoppiato nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto in un locale vicino alla stazione ferroviaria di Terni.

Si tratta di una birreria-paninoteca-bar che si trova alla fine di via Curio Dentato, all'altezza del capolinea degli autobus, proprio attigua alla stazione dei treni di piazza Dante.

Secondo una prima ricostruzione, sono stati i residenti dei palazzi vicini a dare l'allarme, notando il denso fumo nero che usciva dall'interno del locale.

Sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Terni che, durante le operazioni di spegnimento, hanno evacuata i condomini dell'edificio interessato, fatti comunque rientrare in casa non appena completata la messa in sicurezza.

Sul posto anche polizia e carabinieri.