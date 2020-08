Incidente sul lavoro, operaio perugino grave in ospedale: è rimasto schiacciato dal rimorchio di un camion

13 agosto 2020 a

Un operaio perugino è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere rimasto vittima di incidente sul lavoro a Carpi. L'uomo, 55enne, è rimasto gravemente ferito in un'area di carico e scarico a Carpi. Dipendente di una ditta di autotrasporti, è stato schiacciato tra la baia di carico ed il rimorchio di un camion che stava andando in retromarcia. Il perugino è stato soccorso dal 118: immediati il trasferimento e il ricovero all'ospedale di Baggiovara. I sanitari fanno sapere che è in gravi condizioni, prognosi riservata. Sul posto dell'incidente sul lavoro le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.