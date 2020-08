Covid, aumentano i positivi in Umbria: sette nuovi contagi in 24 ore. Cresce il numero dei ricoveri

Ale. Ant. 13 agosto 2020 a

Aumentano ancora i positivi da Covid in Umbria. Sono sette i nuovi contagi in 24 ore registrati alle ore 12,16 del 13 agosto. Aumentano anche i ricoverati, che arrivano a quota 10. Nessuno è in terapia intensiva. Balzo anche degli isolamenti: 770. Gli attualmente positivi risultano 67, anche questo un indicatore in aumento, anche se c'è un lieve incremento dei guariti. Uno dei sette positivi riguarda Castiglione del Lago: un altro caso di importazione. Un caso in più si registra a Terni. Altri contagi ( + 4) anche a Perugia. Il settimo positivo è a Città di Castello. Stabili i focolai già isolati a Passignano e Assisi: nella città serafica si tratta di frati novizi provenienti da paesi esteri, tra cui la Francia.