Aeroporto di Perugia, problemi di atterraggio per un velivolo: scatta il piano di emergenza

Aereo in difficoltà all'aeroporto internazionale dell'Umbria, il San Francesco: scatta il piano di emergenza. L'allarme è scattato alle 11,29 per problemi tecnici segnalati da un velivolo con a bordo 4 persone, in fase di atterraggio. Alle 11,48 c'è stato il cessato allarme: l'aereo è atterrato senza problemi. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra di Assisi, due della centrale di Madonna Alta e un'autobotte pronta ad intervenire nei pressi della torre di controllo. Personale e mezzi in servizio all'aeroporto sono stati schierati secondo le procedure del caso. Sul posto la polizia del posto fisso dello scalo e i carabinieri.