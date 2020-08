Covid in Umbria, nuovo caso al Trasimeno: ennesimo contagio avvenuto fuori regione

13 agosto 2020 a

Covid in Umbria, nuovo caso di importazione segnalato nella zona del Trasimeno. In particolare a Castiglione del Lago. Si tratta di un contagio avvenuto fuori regione. Lo fa sapere lo stesso Comune, con un post si Facebook. "Si avvisa la cittadinanza - è scritto nella nota del sindaco Matteo Burico - che abbiamo ricevuto la comunicazione dalla Usl di 1 tampone positivo. Sappiamo con certezza che la persona è stata contagiata in un Comune di altra Regione. La Usl sta procedendo all’indagine epidemiologia e dalle prime informazioni ci comunicano che ad ora verrà messa in quarantena la famiglia e un contatto stretto di caso. La situazione è quindi sotto controllo e ci sentiamo di rassicurare la cittadinanza. Vi chiediamo però di essere prudenti e di rispettare con coscienza tutte le norme del distanziamento sociale e di utilizzare la mascherina quando tale distanziamento non è assicurabile. Seguiranno ulteriori comunicazioni del Sindaco appena sarà terminata l’indagine epidemiologica e avremo i risultati dei tamponi dei contatti. Ricordiamo che a oggi è l’unico caso positivo presente nel nostro comune".