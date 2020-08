Covid in Umbria, più giovani contagiati: la fascia 18-39 anni supera quella 65-79

Alessandro Antonini 13 agosto 2020 a

Il Covid, dopo la prima fase pandemica, anche in Umbria sta contagiando i più giovani. La fascia 18-39 anni, in particolare, ha superato quella tra 65 e i 79 anni. 301 casi contro 272. Resta la forbice tra 40 e 64 anni quella più toccata, con 650 contagi accertati dall’inizio della pandemia. Gli ultraottantenni, che hanno subìto l’effetto Coronavirus soprattutto all’inizio dell’emergenza, sono a quota 143. Sfatato il mito, circolato nelle prime settimane della pandemia, che il virus non contagia i più piccoli. In Umbria si sono registrati 71 casi per la fascia che va da 0 a 17 anni. A cui si aggiungono i quattro bimbi registrati ieri a Terni.