Emergenza Covid, a Perugia la nuova positiva è una badante appena tornata dall'Albania

Alessandro Antonini 13 agosto 2020

Covid in Umbria, ancora contagi di ritorno. A Perugia è risultata positiva una badante albanese di 63 anni appena tornata da un viaggio nel suo paese di origine. Era già in isolamento domiciliare in ottemperanza al decreto governativo. Dopo la comparsa dei primi sintomi le è stato fatto il tampone: positivo. In isolamento anche il marito e la figlia.

E' il sesto caso registrato alle 12,21 di mercoledì 12 agosto. Gli altri sono stati registrati a Terni quattro minori, un maschio di 7 anni e tre bimbe di 4, 3 e un anno, più la madre 34enne di queste ultime.