Covid, sei nuovi positivi in Umbria: cinque a Terni e uno a Perugia. Trentacinque isolamenti domiciliari in più in 24 ore

Sono sei i nuovi casi di contagio da Covid 19 registrati in Umbria alle 12,21 di mercoledì 12 agosto. Cinque sono a Terni e uno a Perugia. Tutti in isolamento domiciliare. Nel capoluogo di regione i positivi salgono a cinque, toccano invece quota 18 nella città delle acciaierie. Tanti quanti i positivi di Assisi, dove è sotto controllo un focolaio che ha interessato i frati novizi francescani. Sono 994 i nuovi tamponi, per un totale di 130.245. Sono 35 i nuovi isolamenti, 746 in totale. Su tutto il territorio regionale gli attualmente positivi sono 62. Si registra un guarito in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali nel cuore verde sono stati 1.517. Stabili i ricoveri, fermi a sette (nessuno in terapia intensiva) e i decessi, nel numero di 80.