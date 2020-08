Incidente sul raccordo Perugia-Bettolle, auto si ribalta: ferito portato d'urgenza in ospedale

12 agosto 2020 a

Un'automobile si è capovolta sul raccordo Perugia-Bettolle, nella mattinata di mercoledì 12 agosto. Un uomo coinvolto nell'incidente è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia in codice giallo da un'ambulanza. Sul posto gli agenti della Polizia stradale del capoluogo, che hanno delimitato l'area bloccando il traffico per il tempo necessario all'intervento di soccorso e successivamente ai rilievi per ricostruire la dinamica. Non sono mancate segnalazioni per disagi da parte di automobilisti in coda. Altri incidenti sono stati segnalati al mattino sempre sulla quattrocorsie con problemi al traffico. In vista dell'esodo di Ferragosto i cantieri presenti sulle principali strade della regione provocano file e ritardi ai viaggiatori.