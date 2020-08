Incendio all'alba in un ristorante di Santa Maria degli Angeli

12 agosto 2020 a

E 'durato quasi tre ore l' intervento dei vigili del fuoco di Assisi per spegnere l' incendio che, per causa ancora in corso di accertamento, all'alba di martedì 12 agosto ha interessato un ristorante nella zona dello svincolo di Santa Maria degli Angeli della ss3 Flaminia centrale umbra. L'allarme è scattato intorno alle 5 , quando gli uomini del distaccamento assisano si sono attivati ​​per l'articolo di emergenza. Il lavoro dei vigili del fuoco di Assisi, con la messa in sicurezza della struttura, è terminato intorno alle 7,45 con il rientro della squadra in sede. quando gli uomini del distaccamento assisano si sono attivati ​​per l'articolo di emergenza. Intervento da realizzare nel minor tempo possibile anche in considerazione del fatto che nei pressi del ristorante si trovava una bombola di gpl.Il lavoro dei vigili del fuoco di Assisi, con la messa in sicurezza della struttura, è terminato intorno alle 7,45 con il rientro della squadra in sede.