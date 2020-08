Umbria, minimetrò di Perugia chiuso sette giorni per manutenzione

12 agosto 2020 a

Una settimana senza minimetrò per abitanti di Perugia e turisti, come tutti gli anni. Il servizio di metropolitana di superficie resterà chiuso da lunedì 17 a domenica 23 agosto. La decisione è legata alla necessità di effettuare interventi di manutenzione programmata e seguire le procedure di legge previste dagli enti di controllo. Nello specifico verranno effettuate ispezioni e prove per verificare lo stato di salute dell'opera inaugurata il 29 gennaio 2008. Al fine di limitare i disagi per gli utenti, è stato istituito un servizio sostitutivo di autobus: informazioni dettagliate nelle stazioni del minimetrò o cunsultando il sito web www.minimetrospa.it.

Servizio regolare, invece, per le scale mobili e l’ascensore inclinato attigui alla stazione del Pincetto, con orario continuato dalle 7 alle 2.