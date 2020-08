Orvieto, gli interventi nelle scuole per la riapertura in sicurezza

Davide Pompei 12 agosto 2020 a

A poco più di un mese dall’apertura del nuovo anno scolastico 2020-2021, sono ancora tanti gli interrogativi rispetto alle modalità legate alla ripresa per gli istituti di Orvieto, in provincia di Terni.

Qualche punto fermo, tuttavia, lo mette fin da ora l'Istituto comprensivo Orvieto-Baschi. Ad eccezione del rifacimento del cancello d'ingresso, non ci sarà necessità di interventi alla scuola dell'infanzia di Canonica. Per la scuola dell’infanzia di Sferracavallo e la scuola primaria “Luigi Barzini” di Orvieto centro, invece, è previsto l’acquisto di banchi e sedie. Altre esigenze riguardano gli arredi scolastici e l’abbattimento di un tramezzo, che sarà in carico direttamente alla scuola, alla primaria “Erminia Frezzolini” di Sferracavallo.

Previsti, inoltre, la realizzazione dello spazio mensa ed interventi strutturali alla scuola primaria “Barzini”. L’installazione di copri-termosifoni, la modifica delle aperture delle finestre dotandole di zanzariere e la realizzazione del sistema di segnalazione luminoso per i servizi igienici ad uso degli studenti interesseranno, invece, la scuola secondaria di primo grado “Luca Signorelli”. Quanto alle strutture adibite a servizio mensa, a seguito dei sopralluoghi tecnici, è emerso che dai locali situati al piano terra della scuola elementare “Luigi Barzini” si può accedere agevolmente al piazzale della scuola media “Luca Signorelli”.

La conferenza dei servizi, di cui fa parte anche un rappresentante della ditta Camst, ha concordato che il locale è idoneo ad ospitare il servizio di refezione scolastica per la scuola media, dove verranno realizzati degli interventi essenziali quali l’installazione di un lavandino, zanzariere alle due finestre e protezioni sui tre caloriferi presenti nello stesso locale.

L’ipotesi di utilizzo dei locali seminterrati della scuola elementare di Ciconia è ancora oggetto di approfondimento e sopralluoghi tecnici, ma i lavori previsti sono ritenuti comunque necessari a prescindere dalla destinazione d’uso del locale per l'anno scolastico in partenza. Sul tavolo della conferenza dei servizi, resta l’ipotesi di aumentare i turni di accesso ai locali mensa da due a tre, in alcuni giorni della settimana, per consentire la sanificazione dei locali fra un turno e l’altro di utenti, il che comporterebbe una rimodulazione dell’orario scolastico settimanale. Ad evitare, però, l’eventualità di un terzo turno nella stessa giornata c’è il fatto che i bambini che non sono iscritti al “tempo pieno” alla scuola primaria “Barzini” utilizzano il servizio di refezione il mercoledì e il giovedì, mentre quelli della primaria “Frezzolini”, il martedì e mercoledì.

Lo sporzionamento delle pietanze che garantisce il mantenimento della temperatura e della qualità del cibo servito è, invece, confermato per gli istituti comprensivi di Orvieto-Baschi e Orvieto-Montecchio.