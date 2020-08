Terni, sei nuove telecamere nelle vie della movida per aumentare la sicurezza

Individuati da Comune e questura alcuni punti centrali della città che ancora risultavano scoperti. La Fondazione Carit contribuisce con 32 mila euro

Arrivano a Terni nuove telecamere per sorvegliare i punti caldi della città.

Si tratta di sei videocamere che entro settembre copriranno ulteriormente e in maniera più capillare le zone della movida ma anche altri punti centrali che ancora risultavano scoperti.

Verranno installate in largo Villa Glori all’angolo con corso Tacito, alla ex foresteria dal lato di piazza Tacito, in piazza dell’Olmo all’angolo con la palazzina Struzzi, in via Cavour di fronte all’archivio di Stato, in via I° Maggio all’altezza della fermata dell’autobus e infine in piazza Tacito lungo il marciapiede in direzione di viale della Stazione.

La Fondazione Carit ha contribuito all’acquisto con 32 mila euro.

Le sei nuove telecamere vanno ad aggiungersi alle attuali 42, si integreranno dunque con il sistema completo di videosorveglianza per garantire la sicurezza dei cittadini. E’ il risultato del gruppo di lavoro per la sicurezza che vede la sinergia tra forze dell’ordine e amministrazione nell’ambito del progetto #DivertiAMOci, .

In questi giorni si stanno posizionando i sei pali zincati di sostegno agli impianti. Già entro la fine di agosto 2020 dovrebbero essere attivate le prime due nella zona movida.

Il sindaco, Leonardo Latini, e il questore, Roberto Massucci, stanno portando avanti le verifiche in collaborazione anche con i gestori dei locali del centro. Un impegno che sta iniziando a vedere i primi frutti specie nei luoghi di ritrovo dei giovanissimi più propensi a isolarsi e ‘a fare gruppo’ a sé.

Dopo la tragedia di Flavio e Gianluca, i due adolescenti uccisi da un cocktail di sostanze droganti, si è reso necessario alzare la guardia. Regole da seguire e pattugliamenti anche con l’ausilio degli operatori privati addetti alla sicurezza. Sotto la lente la somministrazione di bevande, l’utilizzo di contenitori di vetro, gli orari di occupazione di suolo pubblico e la diffusione di musica.

Multe salate e provvedimenti amministrativi a chi non si adegua, anche in vista del prossimo weekend lungo di Ferragosto che vedrà, prevedibilmente, molti ternani restare in città, viste le caratteristiche di questa anomala estate post Covid.

A proposito di Ferragosto, la questura ha annunciato che verranno intensificati i controlli, anche con l'ausilio di pattuglie in moto.