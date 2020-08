Covid e riapertura delle scuole, in Umbria vertice con presidi per il test sierologico agli insegnanti

Alessandro Antonini 12 agosto 2020 a

Covid, l'Umbria si prepara alla ripresa delle lezioni in presenza: in questi giorni sono previsti due “webinar” organizzati dalla Regione con tutti i dirigenti scolastici dell’Umbria per spiegare il piano per i sierologici a insegnanti e personale tecnico amministrativo. L’obiettivo è sensibilizzare il più possibile i docenti all’adesione, visto che i 15mila test saranno su base volontaria. E' incluso anche il personale Ata.

Un piano di controlli è in fase di definizione anche negli ospedali: per gli accessi nei pronto soccorso saranno effettuati test molecolari rapidi (durata 15 minuti dal prelievo all’esito) mentre per gli interventi programmati si andrà sul tamponi tradizionali.