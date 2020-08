Covid e mascherine, l'Umbria vara il piano per l'autunno e spedisce il nuovo fabbisogno

Alessandro Antonini 12 agosto 2020 a

La Regione Umbria ha inviato al centro nazionale di protezione civile la richiesta di nuovi dispositivi di protezione individuale per i mesi di settembre e ottobre. Una prevista seconda ondata di Covid per l’autunno- messa nero su bianco nella prima delibera per l’acquisto dell’ospedale da campo - e la riapertura delle scuole con le nuove linee guida indicate dal ministero dell’Istruzione hanno fatto aggiornare la conta di mascherine, gel igienizzanti, anche plantari e tute isolanti per i sanitari. E’ in fase di verifica anche il fabbisogno per l’inverno. Per l'ospedale da campo il bando aggiornato con i nuovi valori dell'Iva , che permettono di aumentare il budget di 600 mila euro, è annunciato per la fine del mese.