Covid, nuovo positivo in Umbria: arriva da Rieti, è ricoverato a Terni e ha la polmonite

11 agosto 2020 a

a

a

E' un uomo della provincia di Rieti, ricoverato a Terni, il nuovo positivo segnalato in Umbria martedì 11 agosto. A seguito dell'accertata positività al Covid 19, al soggetto è stata riscontrata una polmonite. Nel report della Regione Umbria viene indicato nel noveri dei contagiati di fuori regione, saliti a quota quattro. Sono 1.003 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il totale è salito a 129.301. Gli attuali positivi nel cuore verde sono 57, due in meno rispetto a lunedì. Sono aumentati di tre unità i guariti. Sale di uno, arrivando a quota nove, il numero dei ricoverati. Nessuno di questi è in terapia intensiva.