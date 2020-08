Umbria, a Umbertide i carabinieri bloccano matrimonio combinato

Vanno in Comune e sequestrano tutto il fascicolo

I carabinieri della stazione di Umbertide, hanno scoperto un presunto matrimonio combinato tra una 28enne residente in città e un cittadino di origini marocchine della stessa età, clandestino. E lo hanno bloccato. La finalità molto probabilmente era quella di far acquisire la cittadinanza italiana al ragazzo marocchino. La Procura della Repubblica di Perugia, prontamente informata dei fatti dai militari di Umbertide, allo scopo di chiarire esattamente la vicenda e considerata l’urgenza, poiché era imminente la data fissata per il matrimonio, ha emesso un decreto di sequestro di tutto il fascicolo e così i carabinieri si sono presentati in Comune eseguendo il provvedimento e rendendo, di fatto, impossibile la programmata cerimonia nuziale.