Riccione, trovati con cellulari rubati: denunciati 2 perugini 18enni

Due ragazzi di 18 anni originari di Perugia sono stati denunciati per ricettazione dalla polizia di Riccione perché sono stati trovati in possesso di due telefoni cellulari risultati rubati e di documenti di altre persone di cui non sono riusciti a giustificare il possesso. I giovani sono stati fermati in un primo momento dagli agenti della polizia municipale all'interno del parco Giovanni Paolo II, poi sono intervenuti gli agenti del posto fisso di polizia che hanno appurato come quei telefoni cellulari e quei documenti risultavano essere stati rubati in una discoteca di Senigallia e nel parco. I giovani perugini sono stati dunque denunciati per ricettazione.