Narni, riprende il cittadino incivile che abbandona rifiuti alle Gole del Nera e lo fa sanzionare

Un giovane narnese prima lo ha invitato a desistere, poi ha scattato foto e fatto un video che ha girato al sindaco De Rebotti. Avvertiti i carabinieri forestali: multa salatissima

Un uomo abbandona i rifiuti nella zona della pista ciclopedonale all’inizio delle Gole del Nera, a Narni, in provincia di Terni. Un ragazzo che passa lo invita a non farlo, ma lui per tutta risposta continua come se niente fosse. Così il giovane scatta una foto, lo filma e invia tutto il materiale al sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, che avverte le autorità di pubblica sicurezza competenti.

L’episodio è avvenuto nel fine settimana di domenica 9 agosto 2020. E’ stato lo stesso primo cittadino a renderlo noto, dopo aver girato, a sua volta, tutto il materiale ai carabinieri forestali, che si sono messi sulle tracce dell’incivile cittadino per sanzionarlo, come prevede la legge e come è giusto.

“Ringrazio il giovane cittadino narnese – ha spiegato il sindaco - che vedendo all'opera questo soggetto mi ha mandato le foto ed un video in cui addirittura lo invitava il a non abbandonare i rifiuti in quel modo. Non ce l'ha fatta a convincerlo ma il materiale foto e video mi ha consentito di fare una segnalazione più che circostanziata ai carabinieri forestali, che ringrazio per l'immediato intervento e sanzione, salatissima, con tanto di rimozione del materiale abbandonato. Chiunque ci si trovi segua l'esempio e documenti il più possibile questi ignobili gesti”, ha concluso De Rebotti.