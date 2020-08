Perugia, accoltellato in via Pievaiola: 20enne operato

10 agosto 2020 a

Un ragazzo di circa 20 anni è stato accoltellato la notte tra domenica e lunedì in un'area verde nei pressi di un bar lungo via Pievaiola. Secondo quanto si apprende, il giovane italiano sarebbe stato coinvolto in una lite e poi colpito a un fianco. E' stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia privo di sensi ed è stato operato d'urgebza. E' ancora ricoverato. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Perugia. Al vaglio le immagini delle telecamere che potrebbero essere utili per la ricostruzione dei fatti.