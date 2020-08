Terni, ennesimo scontro all'incrocio "maledetto" tra via XX Settembre e via Pastrengo: ferito un ciclomotorista

A scontrarsi uno scooter con un'auto all'altezza della crocevia teatro di una lunga serie di incidenti in passato

10 agosto 2020 a

a

a

Incidente stradale a Terni: scooter contro auto, ferito ciclomotorista, trasportato in ospedale.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno di lunedì 10 agosto 2020 all’incrocio “maledetto” tra via Pastrengo e via XX Settembre, nella parte bassa del quartiere San Giovanni, un crocevia che periodicamente continua ad essere teatro di incidenti, anche abbastanza gravi.

Per cause che dovranno essere accertate da una pattuglia della polizia locale, intervenuta per i rilievi di legge, i due mezzi si sono scontrati proprio all’intersezione delle due vie.

Lo scooterista, di circa 30 anni, è rimasto sull’asfalto fino all’arrivo di un’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria. L’uomo era cosciente.