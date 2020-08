Terni, uomo trovato morto di notte nella propria abitazione da vigili del fuoco e volante

Tragica scoperta in via Botondi. La vittima aveva 79 anni, l'allarme lanciato dai vicini di casa e da un familiare che non lo vedevano da giorni. Il decesso per cause naturali

10 agosto 2020 a

a

a

Un uomo di 79 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Terni.

La scoperta è avvenuta nella notte di domenica 10 agosto 2020 in un appartamento di via Botondi.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, che non vedevano l’anziano ormai da qualche giorno, ed anche un familiare, anche lui preoccupato perché non aveva ricevuto più notizie e si era messo in contatto proprio con i vicini per chiedere se lo avessero incrociato negli ultimi giorni.

Verso le 3 del mattino sono stati chiamati i vigili del fuoco che, a loro volta, hanno chiesto l’intervento anche di una pattuglia della squadra volante della questura di Terni e un’ambulanza del 118.

Una volta forzata la porta la tragica scoperta: l’anziano giaceva ormai privo di vita.

Il magistrato di turno ha disposto la ricognizione cadaverica da parte del medico legale che ha escluso comunque altre ipotesi se non quella della morte per cause naturali.