Umbria, stelle cadenti: dove vederle: i consigli degli esperti per San Lorenzo 2020

I cieli più belli della regione

Dove vedere le stelle cadenti 2020 in Umbria. La notte di San Lorenzo è quella del 10 agosto 2020, ma non sarà questo il giorno - così dicono gli esperti - nel quale si potranno ammirare più meteore sui cieli della nostra regione. Solo questione di ore (leggi qui il giorno più indicato).

Il sito specializzato Astronomitaly, ha indicato i luoghi che hanno ottenuto la certificazione "I cieli più belli d'Italia" e questi sono quelli relativi all'Umbria. Di seguito le location, buone per la notte di San Lorenzo.

Agriturismo San Lorenzo della Rabatta a Perugia. Tra le campagne dell’Umbria, è un borgo medievale trasformato in agriturismo, che ha ottenuto la certificazione “Gold”.

Castello di Petroia a Gubbio Antica fortezza nel cuore dell’Umbria, certificato “I Cieli più belli d’Italia” “Gold”. Qui nacque Federico da Montefeltro, famoso per il quadro di Piero della Francesca. E’ stata la prima struttura in Italia - spiega la fonte - a credere in questo progetto, ed è senza dubbio una struttura di livello GOLD dove osservare magnificamente le stelle e la Via Lattea.

Castello di Titignano a Orvieto – Livello “Gold” In un’atmosfera magica il castello, sorto in epoca medievale, è la location ideale per immergersi nella storia e ammirare il cielo stellato.