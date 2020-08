Incendio a Perugia, nuovo sopralluogo in via Penna. Si decide su ordinanza

Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere

E’ in programma per la giornata di oggi un nuovo sopralluogo nella zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte dove sabato è divampato un incendio che ha portato alla distruzione di decine di carcasse di automobili stoccate nel piazzale del Punto Riciclo auto di via Sandro Penna. Le indagini sono ancora in corso ma da una prima visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza sembra essere stata individuata una sorta di fiammella nelle vicinanze di un macchinario utilizzato per pressare le carcasse delle vetture. Il Comune, come da prassi, su richiesta di Arpa e Usl Umbria 1, ha emesso un’ordinanza che impone per un raggio di tre chilometri dal luogo dell’incendio una serie di misure, tra cui il divieto a soggetti più a rischio, come le donne in gravidanza, il divieto di mangiare ortaggi e frutta della zona. “Dopo il nuovo sopralluogo decideremo se sospendere o prolungare l’ordinanza”, evidenzia l’assessore Luca Merli, tra i primi ad arrivare sul posto.