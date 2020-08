Pd, Guasticchi: partito diviso da odi profondi. Candidati facciano passo indietro

L'intervento dell'ex presidente della Provincia di Perugia

10 agosto 2020 a

a

a

“Un partito diviso da odi profondi e fomentati da finti giovani che si comportano da vecchi consumati politici”: così Marco Vinicio Guasticchi, ex presidente della Provincia di Perugia, descrive quel Pd di cui lui stesso, nel 2007, è stato uno dei padri fondatori. “Il partito democratico umbro, a cui ancora sono iscritto - evidenzia in un post su facebook che in pochi minuti raccoglie decine di commenti - dovrebbe dare un colpo di reni proprio in questa fase così delicata della sua storia, evitando di scontrarsi in una guerra fratricida per la nomina di un segretario che ovviamente rappresenterà solo una parte del Pd. Se questo partito in passato non avesse avuto gestioni dittatoriali e poco illuminate oggi non sarebbe in queste condizioni”. Per Guasticchi, in vista del congresso, la soluzione è semplice: “I candidati facciano tutti un passo indietro per cercare insieme un candidato comune di spessore culturale e politico - dice - Un appello quindi ai vertici del Pd di salvare questo patrimonio politico che oggi rischia di disperdersi. D’altronde anche le note vicende della legislatura regionale hanno messo in evidenza la debolezza politica di un partito umbro incapace di reagire e sostenere tesi opposte a quelle politicamente colpevoliste. Gli esponenti politici locali hanno pensato soltanto di sfruttare tale situazione politicamente ed umanamente drammatica solo per riposizionarsi e poter così sopravvivere. Oggi è facile prendersela con il commissario che poteva solamente prendere atto di un suicidio politico ineluttabile - evidenzia - Il resto è cronaca di questi giorni dove i potenziali candidati alla segreteria sembrano dei bodybuilder impegnati a mostrare i propri muscoli, flaccidi e poco attraenti. Poi vengono allo scoperto i reduci dei partiti della prima repubblica capitanati dalle quinte o seste file che oggi in un panorama di nani si sentono dei giganti”